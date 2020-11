Dass Oliver Bierhoff gestern im Interview die knappe 0:1-Niederlage im EM-Finale 2008 gegen Spanien mit dem 0:6 von Sevilla verglich, zeugt von Realitätsferne des DFB-Direktors und falscher Geschichtsdeutung. Dass Deutschlands Elitefußball auch schon vor der Corona-Krise in seiner eigenen Blase lebte, ist ebenfalls nicht neu. Dass aber eine Führungskraft des DFBs wie Bierhoff 30 Jahre nach der Wiedervereinigung vor den Medien bekennt, dass er "nicht der Fachmann für den Ostfußball" ist, ist ein weiteres Indiz dafür, wie weit sich Deutschlands Sportart Nummer 1 von der Basis nicht nur zwischen Rostock und Aue entfernt hat.

Leider scheint auch der Bau der Fußball-Akademie am eigentlichen Thema vorbeizugehen. Tolle Verpackung, wenig Inhalt - unken jetzt schon viele Regionalverbände. Eher eine gut geplante Marketingmaßnahme, denn die Talente werden weiterhin in den Vereinen wie Lok Altmark Stendal, den Nachwuchsleistungszentren in Jena, Magdeburg, Chemnitz, Leipzig oder Dresden gesichtet, entwickelt und zu Profis geformt.