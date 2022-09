Mit dem Zug reiste die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag von Frankfurt am Main nach Leipzig. Dort steigt am heutigen Abend (21 Uhr im Audio-Livestream in der "SpiO"-App) das Spiel in der Nation League gegen Ungarn. Bei einem Sieg würde die DFB-Elf die Führung in der Gruppe übernehmen und auch aus eigener Kraft den Einzug in die Finalrunde schaffen.