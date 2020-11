Am Dienstag steht für die DFB-Auswahl dann das abschließende Länderspiel des Jahres 2020 in Sevilla gegen Spanien an. Nach einer viermonatigen Winterpause geht es Ende März 2021 mit drei Spielen in der WM-Qualifikation weiter. Bei der EM vom 11. Juni bis 11. Juli trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Frankreich, Portugal und Ungarn.