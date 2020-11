Die Ergebnisse einer weiteren und dann wohl finalen Testreihe werden gegen 15.00 Uhr erwartet. "Das Gesundheitsamt entscheidet nicht darüber, ob dieses Spiel stattfindet", betonte Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig, am Samstagmittag vor dem Rathaus. "Wir haben versucht rauszubekommen, mit wem diese fünf Leute in den letzten 48 Stunden engen Kontakt hatten. Das Team hat uns versichert, dass es diese Art von Kontakt nicht gab. Für das Gesundheitsamt gibt es keine Handhabe, weitere Spieler oder Mitglieder der Delegation in Quarantäne zu nehmen", sagte Hasberg und ergänzte: "Wir sind angewiesen darauf, was uns dieses Team erzählt. Ein Gesundheitsamt ist keine Polizei."



Sollte die weitere Testreihe bei keinem Spieler einen positiven Befund bringen, steht der Austragung des vorletzten Länderspiels des Jahres nichts mehr im Wege. "Sollte es neue positive Fälle geben, müssen wir informiert werden. Dann würden wir uns neu zusammensetzen und die Lage bewerten. Am Ende muss der Organisator sagen, wie er damit umgehen möchte", sagte Hasberg. Und bezüglich einer Deadline der Entscheidung äußerte sich Hasberg kurz und knapp: "Die letzte Deadline ist der Anpfiff."

Leipzigs Pressesprecher Matthias Hasberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK