Niklas Hoheneder hat dreieinhalb Jahre für RB Leipzig gespielt und dabei mehrfach Bekanntschaft mit dem FC Augsburg gemacht. Auch beim 0:2 (2013) im Pokal stand der Österreicher auf dem Feld. Heute Abend wird er seinem Ex-Verein die Daumen drücken. "Ich halte in der Bundesliga immer auf RB", verrät der 34-Jährige im SpiO-Talk am Dienstag (22.12.2020).

Das Zweitrundenduell gegen den FC Augsburg werde er am Fernseher verfolgen. Er sieht Leipzig klar in der Favoritenrolle und weiß: "Augsburg muss jeden Trumpf ziehen, den sie haben." Es könnte also durchaus sein, dass das Team dem Antrag um Spielverlegung absichtlich nicht zugestimmt hat, "weil sie einen kleinen Vorteil sehen". RB hat enorm viele englische Wochen in den Beinen, Augsburg ist ausgeruhter - und Freunde werden diese beiden Vereine wohl ohnehin nicht mehr. Also wird wie geplant gespielt und der Weihnachtsurlaub entsprechend knapper.