Auch Ex-Nationalspieler Nils Petersen ist die Entfremdung zwischen Fans und Nationalmannschaft während der aus deutscher Sicht verpatzten Weltmeisterschaft in Katar besonders aufgefallen. "Diese WM war es krass. In den letzten Jahren habe ich viele Fans mit Deutschland-Fahnen, mit Trikots auf der Straße und im Jugendtraining gesehen. Dieses Jahr war es wenig. Es kam wirklich nicht rüber, dass man sich wahnsinnig darauf gefreut hat", sagte der 34 Jahre alte Angreifer von Bundesligist SC Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe es bei mir selbst gemerkt bei so viel Fußball, wie momentan angeboten wird. Selbst ich habe wahrscheinlich so wenige WM-Spiele wie noch nie geschaut."