Petersen, der in Wernigerode im Harz groß geworden ist, hat mit 15 Toren in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht - und das bei einem Team, so Löw, "das wahrlich nicht in jedem Spiel wahnsinnig viele Torchancen rausspielt". Zudem sei er "auch ein sehr, sehr guter Joker". Petersen hat in der Bundesliga immerhin 20 Treffer erzielt, nachdem er eingewechselt wurde. "Die Statistik lügt nicht. Vielleicht hat mich dieser Titel auch hierher gebracht", sagte Petersen. Für ihn sei es wichtig, "geduldig zu bleiben. Manchmal reichen ein paar Minuten, um wichtig zu werden." Oder sogar "um Geschichte zu schreiben", wie es Bierhoff ausdrückte, der als Schütze des Golden Goal 1996 im EM-Finale Kultstatus erreichte.