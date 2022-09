So veranstalteten die beiden Leipziger Stadtrivalen Chemie und Lok Leipzig (16 Uhr live in der Konferenz im MDR Fernsehen, im Einzelstream und im Ticker in der SpiO-App) erstmals in der Vereinsgeschichte eine gemeinsame Pressekonferenz vor dem Derby - und setzten damit mehr als ein Zeichen. "Ich bin beiden Vereinen und beiden Trainern sehr dankbar. Sie haben alles getan, dass es ein schöner Wettbewerb ist und bleibt", sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler am Donnerstag (22.09.2022) "Sport im Osten".