Lutz Lindemann Bildrechte: imago images / Picture Point

Toll sei, was bei RB Leipzig erreicht wurde. Warum es aber bei Hansa Rostock und Dynamo Dresden nicht so recht laufen will, könne er jetzt auch nicht sagen. "Im Detail weiß ich nicht, was da bei jedem Verein verkehrt gelaufen ist", so Bierhoff. Dabei unterschlug er nicht nur die sensationelle Entwicklung beim Bundesliga-Vierten Union Berlin, sondern vergaß auch Zweitligist FC Erzgebirge Aue und die vielen anderen Traditionsvereine aus Leipzig, Magdeburg, Halle, Jena, Zwickau und Chemnitz. Ein Zufall? MDR-Experte Lutz Lindemann glaubt das nicht so recht. Seine Empfehlung: "Ich habe Oliver Bierhoff zwei Jahre in keinem ostdeutschen Stadion gesehen. Ich finde, er sollte mal eine längere Rundreise durch den Osten machen, sich in die Stadien setzen und vor Ort mit Verantwortlichen unterhalten. Vielleicht bekommt er dann eine Ahnung davon, was hier falsch gelaufen ist."