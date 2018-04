Denkwürdige Hälfte mit einem Europa-League-Rekord

Die 61.882 Zuschauer im Stade Vélodrome sahen eine denkwürdige erste Hälfte. Leipzig erwischte einen Traumstart und ging nach 70 Sekunden durch einen Flachschuss von Bruma in Führung. Bildrechte: Picture Point

Doch die Franzosen schüttelten sich kurz und glichen mit ihrer ersten Torchance aus. Dabei profitierte Olympique von einem Eigentor des Leipzigers Stefan Ilsanker (6.). Aus RB-Sicht kam es dann sogar noch schlimmer - nach einer eigenen Ecke wurde die Hasenhüttl-Elf ausgekontert. Nachdem Torhüter Péter Gulácsi stark pariert hatte, traf Bouna Sarr zum 2:1 (9.). Bis dato waren in der Europa League noch nie drei Tore nach neun Minuten gefallen.

Die Hausherren waren in der Folge spritziger und gewannen die entscheidenden Zweikämpfe. RBL leistete sich zu viele leichte Ballverluste, hatte aber auch einmal Pech mit Schiedsrichter Björn Kuipers: Bei einem Foul von Adil Rami an Augustin im Strafraum ließ der Niederländer das Spiel laufen. Statt eines möglichen Ausgleichs kassierte RBL das 1:3. Nach einem Freistoß kam Thauvin vor Ibrahima Konaté an den Ball und spitzelte das Spielgerät ins Tor (38.). Thauvin hatte allerdings im Abseits gestanden. Bildrechte: Picture Point

Augustin trifft für RBL - Sakai macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Franzosen allerbeste Chancen und holten RBL so ins Spiel zurück. Augustin schlenzte die Kugel nach einem Zuspiel von Naby Keita sehenswert in die Maschen - nur noch 2:3 (55.). Diese Szene machte Mut, doch wie gewonnen, so zerronnen: Dimitri Payet zog auf der rechten Seite unwiderstehlich in den Sechzehner und schoss den Ball mit dem Außenrist in den linken Torwinkel (59.).