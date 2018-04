Fußball | Europa League RB Leipzigs Devise: Nicht verstecken und für Ruhe in Marseille sorgen

Viertelfinale

Der Vorsprung ist knapp, die Herausforderung groß im Stade Vélodrome von Olympique Marseille. RB Leipzig will dort am Donnerstag (21:05 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel angreifen - mit Timo Werner, "wenn er fit ist", so Trainer Hasenhüttl.