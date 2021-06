Am Sonntag steigt aus der Glaserkuppe das vorgezogene Endspiel des Thüringenpokals zwischen den beiden Thüringer Regionalligisten ZFC Meuselwitz und FC Carl Zeiss Jena. Doch es ist erst das Achtelfinale, welches aber mit Zuschauern stattfinden kann.

"1.408 Fans dürfen am Sonntag ins Stadion, darunter 356 Zuschauer aus Jena", freut sich ZFC-Präsident Hubert Wolf, der die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt lobte, welches ermöglichte, dass endlich wieder eine größere Anzahl an Fußballfans ins Stadion dürfen. Aktuell liegt die Inzidenz im Altenburger Land bei 12,3.

Für diejenigen, die eines der heiß begehrten Tickets ergattert haben, gelten einige Regelungen. So muss beim Anstehen im Eingangsbereich, am Kiosk oder der Toilette ein Mundschutz getragen werden. In der Bluechip-Arena dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ohne Maske bewegen.