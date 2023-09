Apropos Bayern: Gegen den deutschen Rekordmeister muss RB in jedem Fall eine Schippe drauflegen. In Wiesbaden schaffte Leipzig es nicht, nach dem souveränen Beginn das dritte Tor nachzulegen und brachte den Gegner durch ein zu passives Auftreten vor der Halbzeit zurück ins Spiel. "Wir haben 2:0 geführt, hätten vielleicht auch höher führen können", monierte Rose: "In einer Übergabe-Situation waren wir dann hinten nicht sauber gestaffelt, und dann passiert genau das, was du nicht brauchst an so einem Pokalabend: Du weckst das Stadion auf, du lässt den Gegner wieder dran glauben."