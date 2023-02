Leipzig läuft die erste Halbzeit hinterher

Manchester übernahm ab der ersten Minute in der mit 45.228 Zuschauern natürlich ausverkauften Red Bull Arena die komplette Spielkontrolle und zirkulierte den Ball geduldig mit vielen Spielverlagerungen nah um den Leipziger Strafraum herum. Ohne den in Manchester gebliebenen Star-Spielmacher Kevin De Bruyne, dafür aber mit den flexiblen Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez und Bernardo Silva erspielten sich die "Citizens" in den Halbräumen vor der Leipziger Abwehrkette in der ersten Halbzeit 76% Ballbesitz.

RBL ließ zwar nur wenig zu, kam auch nicht in die Zweikämpfe und lief dem drückend überlegenem Gegner nur hinterher. In dieser kräftezehrenden Phase fiel auch Citys Führungstor durch Mahrez (27.), der nach einem katastrophalen Fehlpass von Xaver Schlager mit einem Steckpass von Gündogan in den Strafraum geschickt wurde und dort seelenruhig abschließen konnte.