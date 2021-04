RB Leipzig erwartet im Halbfinale des DFB-Pokals Werder Bremen. Die Norddeutschen setzten sich im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Zweitligist Jahn Regensburg mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Yuya Osako in der 52. Minute.

In der Vorschlussrunde kommt es damit zum Duell mit RB Leipzig. Der aktuelle Bundesliga-Zweite hatte sich bereits am 3. März mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt. Im Halbfinale am 30. April genießt Werder Heimrecht. Das andere Halbfinale bestreiten einen Tag später Borussia Dortmund und Zweitligist Holstein Kiel. Das Finale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt.