Wer folgt dem Chemnitzer FC ins Finale des Sachsenpokals? Die Himmelblauen hatten am vergangenen Samstag überraschend den Drittligisten aus Zwickau mit 3:2 aus dem Wettbewerb geworfen und dürfen sich nun Hoffnungen auf eine Titelverteidigung am 29. Mai machen. Am 19. Mai entscheidet sich, ob der 1. FC Lok Leipzig oder die SG Dynamo Dresden ins Endspiel folgen. Und Sie verpassen keine Sekunde. Ab 15:15 Uhr zeigen wir das Spiel aus dem Bruno-Plache-Stadion live im TV und in der "SpiO"-App.