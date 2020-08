"Sportbuzzer/Leipziger Volkszeitung ": "Das Duell der deutschen Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel ging klar an den Coach der Franzosen. Die Sachsen kamen in Halbzeit eins nie wirklich richtig zum Zug, überließ den erwartet blitzschnellen Franzosen Räume und Gelegenheiten, sparte nicht mit Fehlern. Das 0:1 durch Marquinhos fiel nach einem mehr als bescheiden verteidigten Freistoß, das 0:2 durch Di Maria nach einem veritablen Patzer von Keeper Peter Gulacsi. Das RB der Viertelfinal-Gala gegen Atletico Madrid - es war nirgends zu erkennen."

"Bild Leipzig" : "Tuchel macht's locker vom Hocker. Der deutsche Trainer verfolgt das Spiel wegen seines gebrochenen linken Mittelfußes die meiste Zeit sitzend auf einer blauen Kühlbox. Nur zum Jubeln springt er kurz auf (...) Das Champions-League-Märchen ist vorbei! Leipzig wird aus dem Turnier gepresst. Paris attackiert die seltsam zurückhaltend wirkenden RB-Profis schon an deren Strafraum, zwingt den Bundesligisten immer wieder zu Fehlpässen. Zur Halbzeit hat Leipzig nur 32 Prozent Ballbesitz, gewinnt nur 45 Prozent Zweikämpfe und spielt mehr als doppelt so viele Fehlpässe wie Paris.

"RBlive.de/Mitteldeutsche Zeitung" : "Finaltraum geplatzt! Neymar und Co. zerlegen RB Leipzig. Das größte Spiel der Leipziger Klubgeschichte ist für die Sachsen zu einem bitteren Abend mutiert. Im Halbfinale der Champions League spielte Paris St. Germain RB Leipzig über 90 Minuten hinweg an die Wand und gewann gegen überforderte Leipziger mit 3:0 (2:0). Die Leipziger schlichen geknickt vom Lissaboner Rasen, während die Franzosen Final-Freudentänze auf dem Rasen veranstalteten."

"Kicker.de": ""Das Team von Julian Nagelsmann bekam im Vergleich mit dem vor allem in der Offensive prominent besetzten Ensemble von Thomas Tuchel spielerisch, aber auch in puncto Abgebrühtheit und Entschlossenheit die Grenzen aufgezeigt. (...) Die Leistung von RB in der Champions-League-Saison 2019/20 verdient Anerkennung und Respekt. Der europäische Fußball-Adel jedenfalls muss die Sachsen jetzt auf dem Schirm haben. Auch wenn PSG am Dienstagabend eine Nummer zu groß war."