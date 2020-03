Falls das Thüringer Pokalfinale in Zeiten von Corona überhaupt stattfinden kann, dann wäre der FSV Martinroda einer der beiden Endspielteilnehmer. Der Thüringer Fußballverband (TFV) veröffentlichte am Montag das Urteil des Verbandsgericht vom 20. März, nach dem die Berufung des SV Ehrenhain gegen die Entscheidung des Sportgerichts über die Ansetzung des Halbfinals zurückgewiesen werden wird. Die Situation war ebenso verzwickt wie ein Novum: Würde Verbandsligist Ehrenhain trotz Viertelfinale-Niederlage im Halbfinale stehen und dort auf Oberligist Martinroda treffen? Oder würde Martinroda angesichts des RWE-Aus ohne Spiel direkt ins Endspiel einziehen? Der Verband entschied sich für die zweite Variante, auch wenn es zu Beginn des Verfahrens nach einem Halbfinale mit Ehrenhain ausgesehen hatte. TFV-Pressesprecher Hartmut Gerlach sagte dem MDR, dass das Verfahren damit verbandsintern juristisch abgeschlossen sei. Dem SV Ehrenhain bliebe jetzt nur noch der Gang vor ein Zivilgericht.

Zur Begründung hieß es, dass es der Sinn eines Pokalwettbewerbs sei, dass die Mannschaft, die in einer aktuellen Pokalrunde verliert auch ausgeschieden ist. Das sei unter Punkt 4.1. der TFV-Durchführungsbestimmungen auch klar definiert. Die DFB-Spielordnung regele in § 46 unter Punkt 2.1.1 für das Achtel-, Viertel- und Halbfinale, dass sich nur die Sieger der angesetzten Paarungen für die jeweilige nächste Runde qualifizieren.

In der Mitteilung des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am 29.01.2020 an den NOFV wurde lediglich mitgeteilt, dass der Verein den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost für die 1. Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung einstellt. Eine weitergehende Begründung ist – auch im Sportgerichtsverfahren des NOFV – nicht erfolgt. Der TFV erhielt bis zum 18.03.2020 eine solche Meldung nicht. Bei stringenter Auslegung des § 15 Ziffer 2 der Spielordnung des TFV würden bei Insolvenz eines Vereines alle die von einer solchen Mannschaft ausgetragenen oder noch auszutragenden Spiele nicht mehr gewertet. Dies würde bedeuten, dass die Spiele der 1. und 2. Hauptrunde als auch die Spiele des Achtel- und Viertelfinals nicht gewertet werden dürften. Dass der letzte Spielpartner der Pokalrunde als Nachrücker wieder am Spielbetrieb im Pokalwettbewerb teilnehmen kann, ist nicht vorgesehen.