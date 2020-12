Der Jubel nach dem Coup gegen Manchester United war groß. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann brüllte seine Freude in den Abendhimmel und packte sich jeden seiner Spieler zur Umarmung. Mit einem 3:2-Erfolg hatten die Sachsen wenige Sekunden zuvor den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse am letzten Spieltag der Gruppenphase perfekt gemacht. Welches Team in der Runde der besten 16 Mannschaften Europas auf RB wartet, ist hingegen noch nicht klar – und hängt auch mit der ungewissen Lage in der Gruppe H zusammen.