Die Saison 2013/14 dürften Péter Gulácsi und Kevin Kampl nicht so schnell vergessen. Salzburg wird mit 18 Punkten Vorsprung auf Rapid Wien Meister. Gulácsi hielt in 31 absolvierten Partien zwölfmal seinen Kasten sauber. Kampl, der diese Woche wegen muskulärer Probleme im Sprunggelenk passen muss, steuerte in der Saison neun Tore und 18 Vorlagen bei. Bildrechte: imago/Ulmer/Schaad