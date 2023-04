Wie RB musste auch Dortmund in der zweiten Runde bei einem mehr als nur wehrhaften Zweitligisten ran. Hannover hatte zu Beginn die besseren und am Ende insgesamt auch mehr Chancen. Ins Tor trafen sie zwar auch, jedoch ins falsche: Arrey-Mbis frühes Eigentor (11.) brachte den BVB erst ins Spiel. Der zweite Dortmunder Treffer fiel per Elfmeter, den Bellingham erst herausholte und dann verwandelte (71.). Hannover scheiterte letztlich an seiner Glücklosigkeit, an seiner Chancenvertung und vielleicht auch ein bisschen an Adeyemi, der sich in der 85. Minute opferte und den möglichen Anschluss per Notbremse verhinderte.