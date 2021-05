Trotzdem muss sich auch Nagelsmann Kritik gefallen lassen. Dass er Alexander Sörloth und Hee-chan Hwang im Sturm brachte, ging schlicht nicht auf. Der Südkoreaner leitete mit einem Fehlpass sogar das zweite Gegentor ein. Als die technisch stärkeren Emil Forsberg und Christopher Nkunku nach der Pause kamen, war deutlich mehr Zielstrebigkeit im Leipziger Spiel. Beide Spieler trafen je einmal das Aluminium. "Wir haben guten Ballbesitz gehabt, waren im letzten Drittel aber nicht entschlossen genug", sagte Kapitän Marcel Sabitzer. "Es darf einfach nicht passieren, dass man sich viermal so auskontern lässt."

Auch RB Leipzigs Chef, Oliver Mintzlaff, war nach der erneuten Pleite bedient: "Wir sind das zweite Mal in drei Jahren da und bekommen das zweite Mal auf den Sack, das ist natürlich bitter. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir waren konzentriert angereist. Wir kassieren das 0:1, schütteln uns aber dann. Doch dann passiert das zweite und dritte Tor." Zur zweiten, deutlich stärkeren Halbzeit sagt er aber auch: "Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, es hat halt nicht gereicht." Yussuf Poulsen, der nach seiner Einwechslung viel Schwung in den Angriff brachte, sah es ähnlich und gratulierte dem Gegner: "Wir haben alles nach vorne geworfen. Am Ende fehlten Kleinigkeiten, Dortmund hat verdient gewonnen."