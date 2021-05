RB Leipzig : Noch mehr DFB-Pokalduelle als gegen Augsburg hat RB gegen den VfL Wolfsburg bestritten. Die Begegnung im Viertelfinale Anfang März war schon das fünfte Aufeinandertreffen. Die allererste DFB-Pokalpartie in der Geschichte von RB hatte gegen den Klub aus der Autostadt stattgefunden - der damalige Regionalligist setzte sich dabei gegen den VfL mit 3:2 durch (und scheiterten in der 2. Runde am FC Augsburg).

Dank Poulsen und Hwang siegte RB auch in diesem Vergleich, hatte aber in der ersten Halbzeit auch Glück, dass Wout Weghorst bei einem Elfmeter wegrutschte und so den Ball in die Wolken jagte. Durch die Leistungssteigerung in Hälfte zwei war das Weiterkommen aber gerecht.