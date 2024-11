Dafür gab ein anderer Stammspieler vor dem vierten Spiel in der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) im Celtic Park Entwarnung. Torhüter Peter Gulacsi, der gegen den BVB wieder umgeknickt war und kurzzeitig behandelt werden musste, kann auflaufen. "Beim Spiel hat man nicht gesehen, dass er was am Knöchel hatte. Er war, glaube ich, der beste Leipziger an diesem Abend. Er wird auch morgen fit sein", erklärte Schröder.