City, der amtierende englische Meister, gewann seine Vorrundengruppe G souverän vor Borussia Dortmund. In der Liga liegt das Team von Trainer Pep Guardiola derzeit zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal auf Rang zwei. Torjäger Erling Haaland, der vor der Saison vom BVB auf die Insel gewechselt war, glänzte bisher mit 18 Toren in gerade zwölf Ligaspielen.



Die "Skyblues" sind für RB keine Unbekannten: Bereits in der Gruppenphase der Vorsaison gab es zwei Partien gegeneinander. In Manchester verloren die damals noch von Jesse Marsch trainierten Leipziger mit 3:6, am letzten Spieltag revanchierte sich RB dank der Tore von Dominik Szoboszlai und André Silva mit einem 2:1-Heimsieg.