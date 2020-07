Fußball | Champions League Königsklasse: RB Leipzig trifft im Viertelfinale auf Atlético Madrid

Am 12. August startet das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Bundesligist RB Leipzig trifft im Viertelfinale auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Freitag (10.07.2020) im schweizerischen Nyon.