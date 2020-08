RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche sieht gute Chance für eine weitere Überraschung der Sachsen beim Blitzturnier der Champions League in Lissabon. "Wir werden alles dafür tun, dass wir ins Finale einziehen. Das ist das ganz klare Ziel. Ich glaube, dass in dem Spiel alles möglich ist, dass wir alles geben werden und mit aller Macht das Finale erreichen wollen", sagte der 39-Jährige in einem virtuellen Pressegespräch am Sonntag in der portugiesischen Hauptstadt.

RB-Sportdirektor Markus Krösche Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK