Noch steht bei RB Leipzig die Regeneration im Vordergrund. Trainer Jullian Nagelsmann hat seinen Spielern derweil einen Wellness-Tag erlaubt. In den Köpfen dreht sich aber alles schon um das Halbfinale der Champions League gegen Paris. Marcel Sabitzer glaubt an die große Finalchance und hat Bock auf das Spiel am Dientagabend.