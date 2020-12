Fußball | Champions League So kommt RB Leipzig ins Achtelfinale

In Champions-League-Gruppe H kommt es am Dienstag zum großen Showdown. Wer kann sich fürs Achtelfinale qualifizieren? Es ist ein Dreikampf zwischen RB Leipzig, Manchester United und Paris St.-Gemain, die vor dem letzten Spieltag jeweils neun Punkte haben. Istanbul ist bereits aus dem Rennen und schafft es nicht ein mal mehr in die Europa-League.