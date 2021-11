Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel beim FC Brügge hat RB Leipzig die Corona-Pandemie eingeholt. Wie der Verein am Dienstag (23.11.2021) vermeldet, wurden Trainer Jesse Marsch und Torwart Peter Gulacsi positiv auf Corona getestet. Co-Trainer Achim Beierlorzer wird Marsch am Mittwoch (23.11.2021) beim Champions-League-Spiel in Belgien an der Seitenlinie vertreten.