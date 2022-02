Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann in der Europa League wieder vor mehr Zuschauern spielen. Wie der Klub am Sonntag (13. Februar) mitteilte, können gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag (17. Februar, 21 Uhr im SpiO-Liveticker) 24.758 Fans dabei sein. Demnach habe das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig die Stadionauslastung von 50 Prozent für das kommende Heimspiel genehmigt.