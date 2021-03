Mit Jahn Regensburg bekam es RB bereits 2013/2014 in der 3. Liga zu tun: Da gewann eine Elf um Yussuf Poulsen und Joshua Kimmich beim Jahn 3:0 und zuhause 2:0. Gegen Werder hat Rasenballsport sechs Mal gewonnen, zweimal verloren und einmal Remis gespielt. In dieser Saison gab es in der Vorrunde ein 2:0. Bereits am 10. April geht es in der Liga nach Bremen. Im Weserstadion feierte RB-Coach Julian Nagelsmann übrigens sein Bundesliga-Debüt, im Februar 2016 beim 1:1 der TSG Hoffenheim.

Leipzigs Nordi Mukiele (li.) gegen Bremens Joshua Sargent Bildrechte: Picture Point