Jubeltraube: Rot-Weiss Essen kegelte Bayer Leverkusen vor wenigen Tagen sensationell mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb. Bildrechte: IMAGO / Uwe Kraft

Erst vor knapp drei Wochen hatten sich die beiden Kontrahenten in der Bundesliga duelliert. Damals holte RBL in einem temporeichen Hin und Her ein 2:2-Remis auswärts beim VfL. Nordi Mukiele und Willi Orban trafen für die Gäste, Wout Weghorst und Renato Steffen hatten die Niedersachsen zwischenzeitlich in Führung gebracht.



Das zweite Bundesliga-Treffen bestreiten Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Sensationsviertelfinalist Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga West bekommt es daheim mit Zweitligist Holstein Kiel zu tun, der zuletzt Darmstadt im Elfmeterschießen rauskegelte - wie schon eine Runde zuvor Rekordmeister- und Rekordpokalsieger Bayern München. Darüber hinaus empfängt Zweitligist Jahn Regensburg den SV Werder Bremen.