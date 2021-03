Die Leipziger gastieren dann bei Zweitligist Jahn Regensburg oder Bundesliga-Konkurrent Bremen. Das Viertelfinale zwischen Jahn und Werder musste im März coronabedingt abgesagt werden und soll am 7. April nachgeholt werden. Das zweite Halbfinale Borussia Dortmund gegen Zweitligist Holstein Kiel findet am 1. Mai, 20.30 Uhr, statt.



Beide Halbfinals werden komplett live in der ARD übertragen. Das Finale steigt an Himmelfahrt, am Donnerstag, 13. Mai.