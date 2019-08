Ist das nun Fluch oder Segen? RB Leipzig steckt bei der Auslosung der Champions-League-Gruppen in Lostopf vier. Das heißt: Die Leipziger sind mit den am schwächsten eingestuften Mannschaften in einem Topf. Damit könnte RB eine Gruppe mit Titelverteidiger FC Liverpool, Real Madrid und Inter Mailand erwischen.

Wer in welchen Lostopf kommt, entscheidet der Club-Koeffizient der Europäischen Fußball-Union. Dieser spiegelt die Leistungen der Vereine der vergangenen fünf Spielzeiten wider. Da Leipzig erst zweimal international vertreten war, ist der Wert (22,000) vergleichsweise niedrig. Die weiteren Bundesligisten Bayern München (Topf 1), Borussia Dortmund (Topf 2) und Bayer Leverkusen (Topf 3) sind auf die anderen Töpfe verteilt. Die vollständige Zusammensetzung der Lostöpfe steht erst nach der Playoff-Runde am 28. August fest. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am 29. August in Monaco.