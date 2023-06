Nach zum damaligen Zeitpunkt 16 Pflichtspielen ohne Niederlage ging RB natürlich mit viel Selbstvertrauen in den "El Plastico" und durch Emil Forsberg auch schnell in Führung (8.). Konrad Laimer legte mit einem Linksschuss nach (42.). Hoffenheims Anschlusstreffer in der 76. Minute kam wie aus dem Nichts. So richtig eng wurde es aber nicht mehr, da der bis dahin glücklose Werner recht schnell zum vorentscheidenden 3:1 traf (84.).