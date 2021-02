Profifußballer gehen ihrer Arbeit nach

Ich habe Schlagzeilen gelesen wie: "Der Profifußball dribbelt die Beschränkungen aus!" Oder: "Sonderrechte fürs Millionengeschäft!" Ich hoffe, diese Headlines haben die Kolleginnen und Kollegen nur aus einem Grund geschrieben: Um Auflage zu machen und Klicks zu generieren. Inhaltlich ist das Eis nämlich ziemlich dünn.



Mal eine Sache grundsätzlich und rational … Profifußballer und Profifußballklubs gehen in erster Linie ihrer Arbeit nach – so wie jeder Schlosser in der Automobilindustrie, jeder Architekt, Trockenbauer, Schlachter oder Journalist. Und keine dieser Berufsgruppen hat aufgrund der Pandemie ein Berufsverbot. Andere schon, wie wir wissen – Gastronomen, Tänzer, Schauspieler, Künstler, Hoteliers.

"Heimrecht" beim Auswärtsspiel: RB hat Liverpool in Budapest zu Gast. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neid, Missgunst, Kleingeistigkeit

Die Kinder haben durch Kontaktbeschränkungen Kindsein-Verbot, der Freizeit-, Breiten- und Amateursport ist auch im Lockdown. Aber der Reflex, deswegen den Weg des Profifußballs zu kritisieren, ist auf sehr niedrige Beweggründe zurückzuführen. Ich will da ganz ehrlich sein: Neid, Missgunst und auch Kleingeistigkeit.



Ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde machen, aber das ist die Realität. RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach dürfen Liverpool und Manchester City in Deutschland nicht empfangen – müssen aber spielen, weil sonst ihr eigenes System genauso in Gefahr gerät wie die Kultur- und Eventbranche, die Psyche der Kinder, Familien und Alten, die Perspektive des Einzelhandels in den Innenstädten und so weiter.

Kämpfen gegen die Krise muss erlaubt sein