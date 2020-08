Dafür, dass Atletico Madrid hinter Stadtrivale Real und dem FC Barcelona in Spanien nur die Nummer 3 ist, haben die "Rojiblancos", in den vergangenen Jahren ordentlich Titel geholt und Endspiele erreicht.

Seit 2010 gelang Atletico dreimal der Triumph in der Europa League, dazu kommen drei Siege im Super-Cup. National konnte man 2014 in der Meisterschaft die großen Rivalen besiegen und den Meistertitel holen, 2013 hatte man sich bereits den Pokal geschnappt. Ende 2011 kam der ehemalige argentinische Nationalspieler Diego Simeone - er führte die Spanier an die Spitze.

Zweimal stand Real dem CL-Sieg im Weg

2014 erreichte man erstmals das Champions-League-Finale. Im Endspiel in Lissabon kassierte man erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich gegen Stadtrivale Real - am Ende hieß es 1:4. 2016 eliminierte die Simeone-Elf Pep Guardiolas Bayern München. Im Endspiel gab es erneu Tränen gegen Real - diesmal mit 3:5 nach Elfmeterschießen.

Sensation beim FC Liverpool

In dieser Saison galten die "Los Colchoneros", die Matratzenmacher, wie sie wegen der farblichen Ähnlichkeit mit einer in Spanien höchst populären Maträtze auch genannt werden, nicht unbedingt als großer Anwärter auf den CL-Titel. In der Vorrunde wurde man Zweiter hinter Juventus Turin und vor Bayer Leverkusen und Lok Moskau. Ein sensationelles 3:2 bei Titelverteidiger FC Liverpool brachte den Sprung ins Viertelfinale - und die neue Rolle als Geheimfavorit. Spanische Zeitungen schrieben nach der Auslosung von RB Leipzig als "Glückslos". Sieg an der Anfield Road: 0:2 lag Atletico in Liverpool schon zurück - und schaffte doch noch die Wende. Bildrechte: imago images / Sportimage

Und die Form stimmt: Seit 18 Partien ist Atletico wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zwei Corona-Fälle überschatteten die Vorbereitung, allerdings war mit dem argentinischen Nationspieler Angel Correa nur ein Stammspieler betroffen.

Simone, der wie ein Irrwisch an der Linie auf- und abrennt und seinen Bankplatz eher sparsam einnimmt, hat seinem Team einen ebenso defensiven wie knallharten Stil verpasst. RB-Sportchef Markus Krösche setzt darauf, dass sein Team mit Schnelligkeit harten Zweikämpfen aus dem Weg geht und glaubt fest daran, Lösungen parat zu haben. 2016 legte sich Simeone (re.) beim Halbfinal-Erfolg gegen Bayern München auch mit Franck Ribery an Bildrechte: imago/ActionPictures

Nagelsmann: Keine Lust auf "infight" mit Simeone

RB-Trainer Julian Nagelsmann sagte bei "Goal.com" über Simeone: "Ich glaube, dass 99 Prozent der Trainer, die immer nur 4-4-2-flach, sehr tief stehen und so fies spielen lassen würden, nach zwei Jahren verbrannt wären. Aber er nicht." Simeone "rennt draußen rum wie Dynamit und kommt trotzdem super an bei seinen Spielern". Er selbst will an der Linie dem Gegenüber "auch einmal Paroli bieten", sich sonst aber eher auf das Spiel seiner Mannschaft konzentrieren und nicht "in den Infight gehen".

Herausragend auf dem Platz sind neben der Defensive um Torwart Jan Oblak vor allem der Angriff: Der in Brasilien geborener spanische Nationalspieler Diego Costa ist ebenso hitzig wie Simeone. Marcos Llorente ist in der Rückrunde in Topform und traf unter anderem zweimal gegen Liverpool. Für das portugiesische Supertalent Joao Felix, der für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon kam, ist wohl erst einmal kein Platz in der Startelf. Diego Costa (Mi.) im Spiel gegen den FC Barcelona Bildrechte: imago images / PanoramiC