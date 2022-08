Fußballromantik, die Spiele im DFB-Pokal so oft mit sich bringt, weil die Kleinen an guten Tagen Fußball-Millionären ein Bein stellen können, kam vor dem Erstrundenmatch im DFB-Pokal zwischen dem Regionalligisten Teutonia Ottensen aus Hamburg und RB Leipzig nie auf.

Für den kleinen Hamburger Klub wurde die Suche nach dem Stadion zum Spießrutenlauf. "Wir sind nach all diesen Wochen platt", sagte Teutonia-Präsident Liborio Mazzagatti vor dem Pokalspiel, das seine Mannschaft chancenlos mit 0:8 verlor, im ZDF. Nach allem Ärger folgte am Dienstagabend (30.08.2022) zumindest ein finanzielles Happy End.

Titelverteidiger RB Leipzig unterstützt die Hamburger finanziell und verzichtet auf seinen Anteil der Einnahmen aus der Begegnung, die 13.084 Zuschauer verfolgten. Das Geld erhält Ottensen. Schon in der vergangenen Saison hatte der SV Babelsberg von der Geste profitiert und sich über zusätzliche Einnahmen gefreut.

Den Ausrichtern und der Stadt Dessau-Roßlau entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Der Sportdirektor von Anhalt Sport e.V., Ralph Hirsch, hatte MDR SACHSEN-ANHALT zuvor gesagt, es sei eine Katastrophe. Man habe viel Aufwand und Geld in die Vorbereitung des Spiels investiert. 80 Hotelzimmer und knapp 8.000 bereits verkaufte Eintrittskarten hätten storniert werden müssen.

Liborio Mazzagatti, Präsident von Teutonia Ottensen. Bildrechte: IMAGO / Claus Bergmann

Ottensen, Pokalsieger in Hamburg, durfte nicht in der Heimspielstätte spielen, weil diese nur über einen Kunstrasenplatz verfügt. In Hamburg fand sich keine Alternative. Das Stadion des HSV war belegt, der FC St. Pauli lehnte ab. Diese Absage brachte den Vereinschef von Ottensen immer noch auf die Palme: "Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Begründung vom FC St. Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Projekt RB und Ideologie als Begründung vorzuschieben, ist einfach eines Profi-Vereins irgendwie nicht würdig", erklärte er im ZDF.