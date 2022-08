Titelverteidiger Real Madrid war das Wunschlos von RB-Kapitän Peter Gulacsi. Vor allem wollte sich der Leipziger Stammkeeper mit Reals Stürmerstar Karim Benzema messen, der zu Europas Spieler des Jahres gewählt wurde. In der Champions League waren die "Königlichen" im vergangenen Jahrzehnt das Maß aller Dinge. In den letzten neun Spielzeiten gewann Real fünf Mal den Henkelpott. Zwischen 2016 und 2018 gelang sogar der Titel-Hattrick.

Der zehnfache ukrainische Meister Schachtar Donezk gewann 2009 den UEFA-Pokal gegen Werder Bremen. Er ist damit nach Dynamo Kiew der zweiterfolgreichste Fußballverein in der Ukraine. Seit 2014 trägt der Club aufgrund des Krieges in der Ostukraine seine Heimspiele in anderen Städten aus. Das Auswärtsspiel gegen Leipzig soll aller Voraussicht nach in Warschau stattfinden. Traditionell standen in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Brasilianern im Kader von Donezk. Als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verließen aber viele Südamerikaner den Verein.