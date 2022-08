Titelverteidiger Real Madrid gastiert am 25. Oktober in Leipzig.

RB Leipzig startet in die neue Champions-League-Saison mit einem Heimspiel. Das gab der europäische Fußballverband UEFA am Samstag (27.08.2022) bekannt. Das Team von Trainer Domenico Tedesco empfängt am 6. September den ukrainischen Meister Schachtar Donezk. Anpfiff in der Leipziger Arena ist 21 Uhr. Acht Tage später geht es zu Titelverteidiger Real Madrid.

Die sechs Spieltage in der Gruppenphase enden vor der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) am 1. und 2. November. Im neuen Jahr folgen im Februar und März die Achtelfinalpartien, im April die Spiele im Viertelfinale. Nach dem Halbfinale bis Mitte Mai steigt am 10. Juni das Finale in Istanbul.