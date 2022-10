Auch Offensivspieler Dani Olmo war in Gedanken bei seinem Kapitän. "Ich bin sicher, dass du diese Situation überstehen wirst und stärker denn je zurückkommen wirst", schrieb der Spanier bei Twitter: "Werd' schnell wieder gesund, Kapitän! Wir alle stehen dir bei"

Für den Führungsspieler kam der 31 Jahre alte Janis Blaswich zu seinem ersten Einsatz in der Champions League - und lieferte eine tadellose Leistung ab. Es deutet sich an, dass Blaswich nun für längere Zeit die Nummer eins im Kasten der Leipziger sein wird. "Ich möchte dem Team helfen, ich möchte da sein, wenn ich gebraucht werde", bekräftigte Blaswich nach seinem Einsatz. In den folgenden Spielen müsse man "ans Maximum gehen".