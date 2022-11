"Unsere Leistung heute war sehr souverän, sehr konzentriert, es war ein Endspiel. Chapeau an die Mannschaft. Wir wollten unbedingt weiter und haben das Achtelfinale geschafft", sagte Mittelfeldspieler Emil Forsberg. "Wir reiten so ein bisschen auf einer Welle", beschrieb es Willi Orban nach Abpfiff in den Katakomben des Warschauer Legia-Stadions. Der RB-Kapitän betonte: "Wir haben es drauf, wir müssen es nur abrufen. Jeder einzelne Spieler muss dabei sein, auch wenn er mal auf der Bank oder gar nicht im Kader ist. Der Trainer macht das gut, er spricht es an, sensibilisiert uns."