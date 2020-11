RB Leipzig hatte am Mittwochabend viel Grund zur Freude: Eine nach anfänglichen Fehlern und Unsicherheiten ordentliche Leistung brachte dem Team von Julian Nagelsmann einen Sieg gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain . Die Revanche für das vor rund zweieinhalb Monaten verlorene Halbfinale der "Königsklassen"-Vorsaison war somit geglückt und die Chancen auf das erneute Erreichen der K.o.-Phase stehen nach drei von sechs Partien richtig gut. Nach dem 0:5-Debakel in der Vorwoche beim Manchester United und der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach scheint somit auch die kurzzeitige Ergebniskrise überwunden zu sein.

Kein Wunder also, dass sich RB-Keeper Peter Gulacsi freute: "Damit sind wir nach drei Spielen trotz der sehr starken Konkurrenz in der Gruppe wieder voll im Rennen", sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur. Mit seinem gehaltenen Elfmeter nach 16 Minuten verhinderte der Schlussmann eine mögliche frühzeitige Vorentscheidung. Denn nach dem "schlechtesten Start, den man sich in diesem Spiel vorstellen konnte" (Marcel Sabitzer) lag RB schon nach sechs Minuten zurück.