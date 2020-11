RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano fällt mindestens zehn Tage aus. Der 22-jährige Franzose zog sich beim 2:1-Sieg der Sachsen am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain "eine leichte Muskelfaserverletzung im hinteren, rechten Oberschenkel" zu, erklärte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. Damit fehlt Upamecano an diesem Samstag (15:30 Uhr) zum Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ob ein Einsatz im Rückspiel der Champions League am 24. November in Paris möglich ist, hängt vom Heilungsverlauf ab. Für die kommenden drei Länderspiele von Frankreich gegen Finnland, in Portugal und gegen Schweden hatte Nationaltrainer Didier Deschamps den Leipziger nicht nominiert. Upamecano feierte Ende August sein Länderspiel-Debüt für "Equipe Tricolore".