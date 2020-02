"Wir sind ausgeschieden. Was soll das bedeuten? Auf jeden Fall fahren wir nicht nach München und singen 'Wir fahren nach Berlin' - so viel kann ich Ihnen verraten", sagte ein sichtlich angefressener Julian Nagelsmann, als ihn ein Journalist nach den Folgen der 1:3-Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt fragte. Der RB-Trainer, der "seine Fresse manchmal nicht halten kann" (O-Ton Nagelsmann am 30.01.), kaschierte seine schlechte Laune nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge mit viel Sarkasmus.

"Ergebnisse stimmen nicht"

Seine Mannschaft habe kein Formtief, lediglich die Ergebnisse stimmen nicht, sagte Nagelsmann im ARD-Interview schmallippig. Nach der ersten vergebenen Titelchance haderte Nagelsmann vor allem mit der mangelnden Chancenausbeute. "In der Hinrunde haben wir aus all diesen Situationen zumindest mal ein Tor erzielt", betonte Nagelsmann nach der zweiten Niederlage binnen elf Tagen in Frankfurt. Die überraschenden Startelfveränderungen - Top-Torjäger Timo Werner – saß lange nur auf der Bank, verteidigte er mit dem "Überraschungsargument".

Sechster Rückstand in Folge

Doch sein Plan, vorne auf Yussuf Poulsen und Patrik Schick zu setzen, ging nicht auf. Schick vergab früh gegen Kevin Trapp eine Großchance zur Führung. Und Frankfurt bekam mit dem ersten Angriff in den 16er einen Elfmeter. Ein Leipziger Rückstand wird langsam zur Routine. Es war schon das sechste Spiel in Folge, indem der Bundesliga-Zweite ein frühes Gegentor verkraften musste. Doch diesmal ließen die Leipziger Comeback-Qualitäten vermissen. Timo Werner saß erst zum zweiten Mal unter Trainer Julian Nagelsmann auf der Bank. Nach einer Stunde wurde er eingewechselt. Bildrechte: imago images / ActionPictures