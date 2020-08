Nach dem Viertelfinal-Coup in der Champions League gegen Atletico Madrid war die Feier für die Spieler von RB Leipzig nur kurz. Am Freitag (14. August) gab Trainer Julian Nagelsmann seinen Spielern am Vormittag trainingsfrei, die Mission ist aber noch nicht beendet. Jetzt gilt es, den Fokus auf den Gegner zu legen. Und der ist mit Paris St. Germain ein internationales Schwergewicht.