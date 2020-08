T wie Trainerduell T wie Trainerduell

Julian Nagelsmann (33) vs. Thomas Tuchel (45). Drei Mal gab es dieses Trainerduell in der Bundesliga bereits. Zwei Spiele gewann Tuchel, ein Spiel endete remis. Feiert Trainertalent Nagelsmann - kein Chefcoach war beim Einzug ins Halbfinale jünger - am Dienstag seinen ersten Sieg gegen Tuchel? Der feierte 2019 sein 15-jähriges Trainerjubiläum. In seinen Anfangsjahren trainierte er Augsburg II - und dabei auch einen gewissen Julian Nagelsmann...