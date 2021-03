Das Halbfinale im DFB-Pokal von RB Leipzig ist um zwei Tage vorverlegt worden. So trifft der sächsische Fußball-Bundesligist bereits am Freitag, 30. April, (20.30 Uhr) auf den Sieger der Partie SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.