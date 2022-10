Der genaue Termin steht fest: Titelverteidiger RB Leipzig empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals die TSG Hoffenheim am 1. Februar um 18:00 Uhr. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch (26. Oktober) bekannt.

Für Leipzigs David Raum wird es ein Treffen mit seinem ehemaligen Club. Auf der anderen Seite trifft der an die Hoffenheimer ausgeliehene Angelino gegen RBL auf seine Ex-Kollegen. Der Spanier hat bei den Leipzigern noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025. Vor dem Pokalspiel kommt es bereits am Sonnabend (5. November) in der Bundesliga zur Begegnung beider Mannschaften in Sinsheim.